تفاصيل شهادات الادخار الثلاثية الجديدة من بنكي مصر والأهلي 2023

أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادات ادخار ثلاثية جديدة، تتميز بأسعار فائدة مرتفعه بنسبة زيادة تصل إلى 1%، بالتوازي مع ذلك، قام البنكان بتحديث عوائد شهادة الادخار خلال الأيام الماضية، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري، الذي يسمح برفع سعر الفائدة على نسبة الإيداع والإقراض بمعدل 100 نقطة أساس، ما يعادل 1%.

شهادة ادخار البنك الأهلي 2023

وأعلن البنك الأهلي المصري عن طرح شهادات ادخار ثلاثية ذات عائد متغير، عقب رفع الفائدة عليها بنسبة زيادة وصلت لـ1%، حيث أصبحت قيمة العائد 19.5% بدلاً من 18.5%، كما تميزت الشهادة بأن دورية الصرف وعائدها يأتي بشكل ربع سنوي.

وجاء الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار 3 سنوات، وتبلغ مدة الشهادة الفترة نفسها، كما أتاح البنك إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

شهادة الادخار من بنك مصر 2023

وفي الوقت الذي طرح فيه البنك الأهلي شهادته الجديدة، أعلن بنك مصر هو الآخر عن طرح شهادة ادخار ثلاثية بعائد متغير، منذ فترة وجيزة، ذلك بعد تطبيق قيمة الفائدة المقرر طرحها على الوعاء الادخاري لـ1%، حتى أصبحت قيمة الشهادة الجديدة 19.5%.

ويمكن للمدخر صرف عوائد الشهادة بفئتين، أولها بعائد شهري، وتكون قيمة الشهادة بحد أدنى 500 جنيه ومضاعفتها، أما الثانية فتتم بعائد ربع سنوي، بحد أدنى 1000 جنيه لشراء الشهادة، أو مضاعفتها.

وكذلك يمكن استرداد قيمة الشهادة، أو جزء منها، بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار تلك الشهادة.

موعد تطبيق الزيادة على شهادة الادخار الثلاثية 2023

وأعلنت البنك الأهلي، وكذلك بنك مصر، عن تطبيق قرار رفع سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية المتغيرة بنسبة وصلت لـ1%، حيث جرى العمل بها من اليوم، في حين لا يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها، إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.