محافظات تسجل أعلى درجة حرارة اليوم.. المحسوسة تصل لـ47 درجة مئوية

أوضح تقرير هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، تسجيل مجموعة من محافظات الجمهورية أعلى درجة حرارة اليوم السبت.

وسجلت محافظة أسوان أعلى درجة حرارة اليوم السبت، وبلغت العظمى 46 درجة مئوية، والمحسوسة 47 درجة مئوية.

وسجلت محافظات قنا والأقصر والوادي الجديد وأبو سمبل 45 درجة والمحسوسة 46 درجة مئوية، وسجلت سوهاج 41 درجة مئوية والمحسوسة 42 درجة وسجلت مدينة شلاتين 41 درجة والمحسوسة 44 درجة مئوية، وسجلت سيوة 41 درجة مئوية والمحسوسة 43 وشرم الشيخ سجلت 40 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

وسجلت شلاتين أعلى درجة حرارة صغرى اليوم السبت بـ31 درجة مئوية، تليها مدينة شرم الشيخ وأبو رماد بـ30 درجة مئوية، وبعدها أسوان وأبو سمبل وحلايب بـ29 درجة مئوية.

وعن حالة الطقس اليوم، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة اليوم السبت

- القاهرة 34- 25.

- العاصمة الإدارية 35- 25.

- 6 أكتوبر 35- 24.

- بنها 34- 24.

- دمنهور 33- 23.

- وادي النطرون 34- 24.

- كفر الشيخ 33- 23.

- المنصورة 33- 24.

- الزقازيق 34- 24.

- شبين الكوم 34- 24.

- طنطا 33- 23.

- دمياط 32- 25.

- بورسعيد 31- 24.

- الإسماعيلية 34- 23.

- السويس 34- 22.

- العريش 32- 23.

- رفح 30- 23.

- رأس سدر 35- 26.

- نخل 36- 21.

- كاترين 35- 17.

- الطور 35- 27.

- طابا 37- 25.

- شرم الشيخ 39- 30

- الإسكندرية 31- 23.

- العلمين الجديدة 30- 23.

- مطروح 32- 22.

- السلوم 32- 22.

- سيوة 36- 24.

- رأس غارب 38- 27.

- الغردقة 39- 29.

- سفاجا 39- 28.

- مرسى علم 38- 29.

- شلاتين 41- 31.

- حلايب 36- 29.

- أبو رماد 37-30.

- رأس حدربة 36- 29.

- الفيوم 36- 23.

- بني سويف 36- 23.

- المنيا 37- 23.

- أسيوط 39- 25.

- سوهاج 41- 25.

- قنا 45- 27.

- الأقصر 45-27.

- أسوان 46- 29.

- الوادي الجديد 45- 27.

- أبوسمبل 45- 29.