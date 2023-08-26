6 محطات مترو بالخط الثالث تتأهب للافتتاح الرسمي قريبا.. التفاصيل الكاملة

أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح 6 محطات مترو جديدة، ضمن الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، والتي نُفذت بأياد مصرية خالصة، ووفق المواصفات والمعايير العالمية، وفق مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة الأمر الذي سيعود بالنفع على هذه المناطق بما يوفر وسيلة انتقال حضارية وصديقة للبيئة.

الـ 6 محطات مترو الجديدة هي الجزء الثاني «3B» من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، وهي المحطة النفقية محطة مترو السودان و4 محطات علوية وهي إمبابة والبوهي والقومية العربية والطريق الدائري، وأخيراً محطة محور روض الفرج السطحية.

أول المحطات المقرر افتتاحها قريباً هي محطة مترو السودان، فبين المدرسة الصناعية الثانوية، ومدرسة الشهيد جواد حسني الرسمية للغات بشارع السودان بمنطقة إمبابة، تقف محطة مترو السودان، محطة نفقية، أولى محطات الجزء الثاني «3B» بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، والتي تتوسط أيضاً محكمة شمال الجيزة ومدينة الطالبات الجامعية التابعة لجامعة القاهرة، ومنذ حوالي 5 سنوات، بدأت الهيئة القومية للأنفاق، أعمال تنفيذ محطة مترو السودان.

وقدّم المهندس خالد أحمد، مدير المحطة، شرحاً تفصيلياً لجميع الأعمال، حيث تتكون المحطة من 3 مداخل من منسوب شارع السودان، عبارة عن 3 سلالام خرسانية و3 سلالام كهربائية حتى بلاطة التذاكر.تشغل محطة مترو السودان مساحة بطول 300 متر وعرض حوالي 30 متر، ليحتل جسم المحطة بالتحديد طول 150 متر وعرض 23 متر، بإجمالي مساحة 3542 مترا مسطحا، حسب ما رواه «أحمد» لـ «الوطن»، وتشتمل المحطة على 20 ماكينة تذاكر على اليمين واليسار.

محطة مترو إمبابة

ثاني محطات الجزء الثاني «3B»، محطة مترو إمبابة وهي عبارة عن مشروع فوق السكة الحديد، التي يمر منها قطار المناشي والصوامع والصعيد، في منطقة هي الأصعب من حيث طبيعة العمل فيها، بحسب وصف مهندسو المشروع لـ «الوطن»، والتي بدأ العمل فيها فعلياً عام 2020.

وقوع المحطة بين محطة سكك حديد مصر «رمسيس» ومحطة سكك حديد صعيد مصر، سبب صعوبة بالغة في عملية الإنشاء بحسب وصف المهندس أحمد فوزي، مدير المحطة: «كنا حرصين في عملية الإنشاء عدم تعطيل حركة القطارات فبالتالي عملنا كان يبدأ مع نهاية أخر رحلة قطار على خط السكة الحديد بالتنسيق مع هيئة السكك الحديد».

تقع المحطة على مساحة 4300 متر مسطح، وهي عبارة عن 3 مناسيب، الأول هو منسوب التذاكر والمنسوب الثاني هو منسوب الرصيف والثالث منسوب المعبرة العلوية التي تمكن من تغيير الاتجاهات على أرصفة المحطة.

محطة مترو البوهي

ثالث محطات المترو، محطة مترو البوهي، ففي شارع البوهي بمنطقة إمبابة، تقف المحطة، التي نُفذت بأيادٍ مصرية خالصة، واصلت العمل ليلاً نهاراً لإنجاز مشروع وصفه مهندسوه بالـ «ضخم»، سواء من حيث الأعمال الإنشائية كالخرسانات أو من حيث التشطبيات النهائية التي حافظت على الطابع الخاص بجميع محطات المترو، لتكون جزء من المرحلة الثالثة للجزء الثالث للمترو، المعروف بالخط الأخضر.

على مساحة 2000 متر مسطح تقف محطة البوهي، على بُعد 900 متر من محطة مترو إمبابة و800 متر من محطة مترو القومية العربية، حيث يقف عمال مصريون أحدهم «يشيك» على أجهزة إلكترونية تم تركيبها في المحطة قبل العمل، وأخر يُجري تشطبيات نهائية لبعض الحوائط أو الأرضيات.تقع المحطة على مساحة 2000 متر مسطح.

وبحسب ما رواه المهندس أحمد محمود، مدير محطة مترو البوهي لـ «الوطن»، وتشتمل على صالتين للتذاكر منفصلتين، تضم كل منهما على عدد من شبابيك صرف التذاكر، فضلاً عن ماكنيات «TVM» التي تمكن الراكب من الحصول على التذكرة دون الوقوف أمام شباك التذاكر.

محطة مترو القومية العربية

رابع محطات المترو الجديدة، محطة مترو القومية العربية ذات الإمكانيات العالمية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، ففي منطقة ضيقة للغاية، تستقر محطة القومية العربية، ضمن محطات الخط الثالث للمترو، والتي بدأ العمل فيها منذ عام 2020 ولم يكن سهلاً على الاطلاق، نظراً لوجود الكثير من المرافق العامة التي استلزم إنشاء المحطة تعديل وتغيير مسارها بالكامل، الأمر الذي يستغرق مزيداً من الوقت والجهد.محطة القومية العربية، محطة علوية من ضمن محطات الخط الثالث «3B» وإحدى التفريعات بطول 6.6 كم والتي تبدأ من محطة كيت كات وتنتهي بمحطة محور روض الفرج موقعها في منتصف شارع القومية وتخدم كثافة سكانية كبيرة هي القومية العربية.

وبحسب المهندس محمد عبدالغني، مدير المحطة، تتكون محطة القومية من 3 مستويات الأولى هو مستوى التذاكر ويتكون من صالتين للجمهور كل صالة تحتوي على 4 سلالم كهربائية و2 سلم خرساني، وماكينة «TVM»، وفي نفس المستوى يوجد مستوى الغرف الفنية وهو المستوى الثاني وهو خاص بالإمتداد الكهربائي أسفل الرصيف في المستوى الثالث وهو الرصيف المخصص للركاب للصعود للمترو.

محطة مترو الطريق الدائري

ثم المحطة الخامسة وهي محطة مترو الطريق الدائري، فعلى بُعد 800 متر من محطة القومية العربية و1597 مترا من محطة روض الفرج، جرى إنشاء محطة مترو الطريق الدائري، وهي المحطة الخامسة في الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، والتي بلغت نسبة التشطيبات فيها أكثر من 95%.

شرح تفاصيل المشروع المهندس علاء توفيق، مدير محطة الطريق الدائري، ففي نهاية عام 2018 بدأت الهيئة القومية للأنفاق، البدء في تنفيذ المشروع في منطقة بها مجموعة من الأكشاك والمحلات الملاصقة للطريق الدائري، فضلاً عن جراجات، واصفاً الشكل الأولي للمنطقة بالـ«عشوائية».

أُقيمت المحطة على أرض مملوكة للدولة بالكامل، بـ 4 مداخل من منسوب الشارع، حيث بدأت الهيئة في تنفيذ الأثاثات العميقة بخوازيق قوية وعمدان وبلاطات وفق المعايير العالمية، إلى أن اكتمل الهيكل الإنشائي للمحطة على مساحة 4560 متر مسطح، ويبلغ طولها 144 مترا.

محطة روض الفرج

أخيراً محطة روض الفرج هنا أخر محطات الجزء الثاني «3B» من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، محطة روض الفرج، والتي يحدها من الناحية الشمالية محطة قطار الكوم الأحمر، ومن الناحية الجنوبية محطة الطريق الدائري ومحور روض الفرج، وفي الشرق الأراضي الزراعية ومنطقة بشتيل، وفي الغرب محور الزمر ومنطقة المناشي.

قدّم المهندس مصطفى غريب، مدير المحطة تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، شرحاً تفصيليلاً لها، إذ اقتربت جميع الأعمال بها من الانتهاء، نسبة عمالة مصرية 100%، حيث طبقت محطة محور روض الفرج المعايير العالمية في اختيار المواد الخام: «المواد الخام طبقاً لمواصفات المشروع والذي يتبع أفضل المواد والمواصفات العالمية لأن المشاريع القومية بتكون مشاريع معمرة تصل إلى 120 سنة».

شرح أحمد حجازي، المهندس الأول لمحطة روض الفرج، أبعاد وتفاصيل المحطة، والتي بدأ العمل بها منذ حوالي عام 2019، حيث تمتد بطول 150 متر وعرض 50 متر، ومساحة 750 متر مربع، فهي محطة سطحية، على الأرض، تشتمل منسوب الشارع، ومنسوب التذاكر ومنسوب الرصيف.