محطة مترو البوهي بالخط الثالث.. مشروع ضخم على مساحة 2000 متر مسطح (صور)

في شارع البوهي بمنطقة إمبابة، تقف محطة مترو البوهي، التي نُفذت بأيادٍ مصرية خالصة، واصلت العمل ليلاً نهاراً لإنجاز مشروع وصفه مهندسوه بالـ«ضخم»، سواء من حيث الأعمال الإنشائية كالخرسانات أو من حيث التشطيبات النهائية التي حافظت على الطابع الخاص بجميع محطات المترو، لتكون جزء من المرحلة الثالثة للجزء الثالث للمترو، المعروف بالخط الأخضر.

روى المهندس أحمد محمود، مدير محطة مترو البوهي، أبعاد وتفاصيل مهمة عن المشروع، والذي انتهت جميع أعماله الإنشائية بالكامل، فللمحطة مدخلين، وتتكون من منسوب الشارع، ثم منسوب التذاكر، ثم منسوب الرصيف، وتشتمل على سلالم خرسانية وأخرى كهربائية.

تفاصيل مهمة عن محطة مترو البوهي

تقع المحطة على مساحة 2000 متر مسطح، حسب ما رواه «محمود» لـ«الوطن»، وتشتمل على صالتين للتذاكر منفصلتين، تضم كل منهما على عدد من شبابيك صرف التذاكر، فضلاً عن ماكينات «TVM» التي تمكن الراكب من الحصول على التذكرة دون الوقوف أمام شباك التذاكر.

انتهى مهندسو المحطة التي ترتفع عن منسوب الشارع بـ15 مترًا، من تركيب 12 ماكينة مرور تذاكر في كل صالة، ليكون الإجمالي 24 ماكينة، كما أن كل صالة تشتمل على سلمين متحركين.

لم تكن محطة مترو البوهي مجرد محطة لنقل الركاب من منطقة لأخرى فقط، بل ساهمت وفق المهندس أحمد محمود، في تغيير شكل المنطقة بالكامل: «خدنا مساحة من الشارع لإنشاء المحطة، وأعدنا الشيء لأصله وتم رصف الشوارع بالكامل وحافظنا على مظهرها الجمالي الراقي الذي يليق بالجمهورية الجديدة وتم وضع أعمدة إنارة في الشوارع».

إمكانيات المحطة من الداخل

تتكون محطة المترو، من مدخلين للركاب، حيث روى المهندس علي علي، مدير محطة مترو البوهي، أبعاد وتفاصيل مهمة عن المشروع، فتمتد المحطة بطول 150 مترًا وعرض 22 مترًا، وكل مدخل 2 سلم خرساني و2 سلم كهرباء تيسيراً لحركة الركاب القادمين للمحطة، وتشتمل من الداخل على 8 سلالم كهرباء و4 سلالم خرسانة.

وصف المهندس علي علي، محطة مترو البوهي بأنَّها إنجاز ضخم وكبير، يخدم أكثر منطقة شعبية في نطاق محافظة الجيزة وهي منطقة إمبابة، مؤكداً أن فريق العمل واجه العديد من المعوقات في بداية المشروع خاصة أن المباني السكنية كانت قريبة للغاية من موقع العمل، إلا أن براعة المهندس المصري مكنت من إتمام المشروع بنجاح.