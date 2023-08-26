محطة روض الفرج بالخط الثالث للمترو.. شكل حضاري جديد للمنطقة

محطة روض الفرج، هي آخر محطات الجزء الثاني «3B» من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، والتي يحدها من الناحية الشمالية محطة قطار الكوم الأحمر، ومن الناحية الجنوبية محطة الطريق الدائري ومحور روض الفرج، وفي الشرق الأراضي الزراعية ومنطقة بشتيل، وفي الغرب محور الزمر ومنطقة المناشي.

قدّم المهندس مصطفى غريب، مدير المحطة تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، شرحاً تفصيليلاً لها، إذ اقتربت جميع الأعمال بها من الانتهاء، نسبة عمالة مصرية 100%، وطبقت محطة محور روض الفرج المعايير العالمية في اختيار المواد الخام: «المواد الخام طبقاً لمواصفات المشروع والذي يتبع أفضل المواد والمواصفات العالمية لأن المشاريع القومية بتكون مشاريع معمرة تصل إلى 120 سنة».

تفاصيل محطة روض الفرج

كما تبعت المحطة أحدث المعايير العالمية في التنفيذ بأحدث المعدات التي ساعدت على تنفيذ جميع الأعمال بسرعة وجيزة وبأقل تكلفة ممكنة وبجودة منصوص عليها عالمياً، فجميع الاختبارات التي تم إجراءها للتأكد من جاهزية المحطة للافتتاح الرسمي سواء من الشبكات الكهربائية أو الاتصالات أو نظم الإشارات كلها تؤكد مدى دقة التنفيذ، حيث أكد المهندس مصطفى غريب، أن مشروع المحطة تم بشكل يليق بالمواطن وبلد كبير مثل مصر.

راعت محطة مترو روض الفرج، ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال عمل رمبات مخصصة لهم ولوائح استرشادية لأماكن الوقوف والحركة، وهو ما تنص أيضاً عليه المعايير العالمية.

شرح أحمد حجازي، المهندس الأول لمحطة روض الفرج، أبعاد وتفاصيل المحطة، والتي بدأ العمل بها منذ حوالي عام 2019، إذ تمتد بطول 150 مترًا وعرض 50 مترًا، ومساحة 750 مترا مربعًا، فهي محطة سطحية، على الأرض، تشتمل منسوب الشارع، ومنسوب التذاكر ومنسوب الرصيف.

يوجد بالمحطة 3 غرف للتذاكر بكل منها 4 شباك للحجز، وإجمالي بوابات مرور تذاكر 54 بوابة لمدخلين رئيسين بسلالام خرسانية، و2 رمبات لذوي الاحتياجات الخاصة، و6 سلالام داخلية، و8 سلالام كهربائية، فضلاً عن 3 أرصفة.

أهمية محطة روض الفرج

ستغير محطة روض الفرج معالم المنطقة بالكامل، حيث أكد المهندس الأول للمشروع أن المحطة شكل حضاري جديد للمنطقة، يتوافق مع الجمهورية الجديدة، خاصة وأنه تم تنفيذ المحطة بأفضل الوسائل التكنولوجية، وهي مزودة بكاميرات مراقبة وإشارات.

بلغت نسبة التشطيبات النهائية بالمحطة نسبة 98%، والمنشآت الخرسانية انتهت بنسبة 100%، والتي أُقيمت بعد دراسات مهمة على التربة فتم إنشاء عدد من الخوازيق القوية بالمحطة، وبجودة ممتازة بحسب وصف المهندس أحد حجازي، للأعمال بالتنسيق مع استشاري فرنسي.

للمحطة دور خدمي مختلف ومتكامل مع وسائل أخرى، حيث تقع بالقرب من كوبري مشاه و2 كوبري «3 و 5» خرسانة مخصصين لنقل المزارعين، ويأتي خط المترو الذي يخدم منطقة الكوم الأحمر.