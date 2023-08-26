محمد سامي بعد حصوله على جائزتين بمهرجان الدراما: شكرا الشركة المتحدة

وجّه المخرج محمد سامي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد حصوله على جائزتين بمهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية المقامة في مدينة العلمين الجديدة.

محمد سامي: شكرًا الشركة المتحدة

وكتب المخرج محمد سامي: شكرًا الشركة المتحدة على الدعم الدائم وعلى الاهتمام بأعمالي ومساعدتي في تقديم أفكاري وتجاربي الفنية.

مسلسل جعفر العمدة

وحقق المخرج محمد سامي نجاحا كبيرا بمسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان، وحصل «سامي» على جائزتين في الإخراج والتأليف عن مسلسل جعفر العمدة والذي تم عرضه في السباق الرمضاني.

وشارك بمسلسل جعفر العمدة عدد كبير من نجوم الفنان أبرزهم: زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.