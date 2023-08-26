الأوبرا تحتفي بتغطية «الوطن» لافتتاح مهرجان محكى القلعة

احتفت الصفحة الرسمية لإعلام دار الأوبرا المصرية بالصفحة الأخيرة لجريدة «الوطن» لعدد الغد الأحد والتى تم فيها تغطية أحداث وفعاليات الليلة الأولى من مهرجان محكى القلعة.

الحفل الأول شهد غناء مدحت صالح

ونشرت صفحة دار الأوبرا صفحة «الوطن» وعلقت عليها: «شكرا جريدة الوطن على التغطية المميزة التي نشرت بعنوان التاريخ يحتضن الفن تحت سماء مصر».

الحفل الثاني لفرقة وسط البلد

وانطلقت، مساء أمس، فعاليات افتتاح النسخة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في تمام الساعة الـ10 مساء، الذي يعقبه تكريم عدد من نجوم وصُناع الموسيقى والغناء، ثم فقرة غنائية للفنانة «فايا يونان»، تليها سهرة مع النجم مدحت صالح.

وينعقد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ويترأس المهرجان الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية.