مراسلة «إكسترا نيوز»: مهرجان العلمين الجديدة فاق كل التوقعات

أكدت خلود زهران، مراسلة «إكسترا نيوز»، أنَّ العلمين الجديدة هي مدينة السحر والجمال، وأنه بفضل إرادة المصريين والقيادة السياسية نستمتع بهذا الجمال والإبداع والإنجاز العمراني غير المسبوق، قائلة: «استطعنا من خلالها إطلاق مهرجان عالمي على أرض مصرية فاق كل التوقعات من حيث التنظيم والتنوع».

خلود: مهرجان العلمين ليس ترفيهيا فقط

وأضافت «خلود» خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ المهرجان ليس ترفيهيا فقط، ولكنه ترفيهي سياحي ثقافي فني رياضي، موضحة: «كل حاجة موجودة فيه، وكل من يأتي إلى العلمين ولديه هواية سيجدها في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة».

خلود: جميع أنواع الفنون موجودة بالعلمين

وتابعت مراسلة إكسترا نيوز، أنَّ كل شيء موجود ومتاح في هذه المدينة الساحرة والجميلة، مدينة العلمين الجديدة، الموجودة على أرض مصر، وجميع أنواع الفنون بمدينة العلمين، من مسرح الشارع إلى الحفلات الغنائية ومهرجان الدراما.