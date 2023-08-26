عادل حمودة: كثير من الناس يكرهون «ماسك» بسبب نفوذه الواسع

قال الإعلامي عادل حمودة، إن كثيرا من الناس يكرهون إيلون ماسك، والسبب الصورة الشخصية الخبيثة التي قدمها عن نفسه، ضاعف من تلك الكراهية أنه يمارس نفوذا واسعا في كواليس صناعة القرارات الرسمية، حافظ ماسك على علاقات مؤثرة مع السياسيين من كلا الحزبين في الولايات المتحدة، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي.

انسحابه من مجلس الأعمال

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه انسحب من مجلس الأعمال يوم قرر ترامب الانسحاب من اتفاقيات باريس المناخية، أكثر من ذلك يقول عن الرئيس جو بايدن: «لا أعتقد أنه يقوم بعمل رائع».

وأشار إلى أنه كشف ذلك التصريح عن ميل أكبر للحزب الجمهوري، وفى نهاية عام 2022 أعلن ماسك أنه سيصوِّت لـ«رون ديسانتيس» في الانتخابات الرئاسية 2024، ديسانتيس هو حاكم فلوريدا ونجم الحزب الجمهوري الصاعد.

ولفت إلى أنه وصفه ماسك بأنه «معقول ووسطي»، في اليوم السابق على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، حث ماسك «الناخبين المستقلين» على التصويت للجمهوريين، كان ذلك في نوفمبر 2022.

وأوضح أنه أراد تحقيق التوازن في المشهد السياسي في ظل سيطرة الحزب الديمقراطي على الرئاسة، رغم كل هذه الشواهد يصر ماسك على أنه «لا ينتمي على نحو تقليدي لليسار أو اليمين».

وأشار إلى أنه حسب موقع «أكسيوس» الأمريكي يعتقد ماسك أيضا: أن تهديد الحزب الديمقراطي لحرية التعبير في أمريكا أشعل «معركة من أجل مستقبل الحضارة»، معركة تتفوق على جميع القضايا السياسية الأخرى.

تصعيد أخطاء الديمقراطيين

وأفاد بأنه لم يتوقف ماسك عن تصيد أخطاء الديمقراطيين بشكل متكرر، أسعد ماسك الجمهوريين كثيرا، تشبثوا بمعطف ماسك، استخدموا حملته في الدفاع عن حرية التعبير ضد منافسيهم من الديمقراطيين.

وفي هذا السياق، طالب النائب الجمهوري كيفن مكارثي، زعيم الأقلية في مجلس النواب، إدارة بايدن بالتوقف عن مضايقة إيلون ماسك، وفي الوقت نفسه أشار البيت الأبيض إلى أنه يراقب عن كثب التغييرات التي تطرأ على سياسة التضليل والكراهية على منصة تويتر بعد أن اشتراها ماسك.