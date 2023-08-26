عادل حمودة: «تيسلا» قد تكون المصدر الرئيسي لثروة إيلون ماسك

قال الإعلامي عادل حمودة، إنه قد تكون شركة تيسلا المصدر الرئيسي لثروة إيلون ماسك وشهرته، وتعتبر «تيسلا» دليلا على تأثير ماسك الكبير على كوكب الأرض حتى الآن، لكن الفضاء هو ما ينعش طموحاته الأكثر جموحا والأشد تطرفا.

سفينة جديدة في المريخ

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في الفضاء يقدم سفينة جديدة ستهبط في المريخ حيث سيقوم بزراعته لإطعام أهل الأرض.

ولفت إلى أنه من التوقع أن تتكون في المريخ جالية تصل إلى 80 ألف شخص في عام 2050، تتولى تنفيذ هذا الحلم شركة «سبيس إكس» الخاصة بالسفر إلى الفضاء التي أنشأها ماسك.

تفوق شركة سبيس إكس على بوينج

وأشار إلى أنها تفوقت سبيس إكس على شركة بوينج والشركات الأخرى التي تسعى للسيطرة على الفضاء، وتعاقدت وكالة ناسا مع الشركة لتنفيذ عدة مشروعات لها.