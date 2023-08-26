أيام قليلة وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، وجاء الحد الأدنى للمرحلة المقدر بـ205 درجات للشعبتين بنسبة 50% كحد أدنى فما فوق، حيث كشفت الوزارة عن الكليات والمعاهد المتاحة أدبي وعلمي علوم ورياضة في المرحلة الثالثة للطلاب وذلك عقب إعلانها نتيجة الثانية.

الكليات والمعاهد المتاحة أدبي للشعبة الأدبية لتنسيق المرحلة الثالثة 2023

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث الكليات والمعاهد المتاحة أدبي للشعبة الأدبية لتنسيق المرحلة الثالثة 2023، وذلك عبر الرابط المرفق وذلك في إطار تيسيرها على الطلاب وتقديمها كل الخدمات لهم، لتسهيل إجراءات التسجيل واختيار الكليات أو المعاهد المناسبة وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/45487878999.pdf

الكليات والمعاهد المتاحة علمي علوم ورياضة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وعن الكليات والمعاهد المتاحة علمي علوم ورياضة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، كشفت الوزارة أيضا عبر الرابط التالي كل الأماكن في الكليات و المعاهد التي قد تكون متاحة للطلاب، حيث يمكنهم الاطلاع على كافة الأماكن الشاغرة في كافة الجامعات و المعاهد المصرية الحكومية.

https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/455780221.pdf

وفي السياق ذاته، أكد السيد عطا المُشرف العام على التنسيق،ان أعمال تسجيل رغبات مرحلة تقليل الاغتراب تسير بصورة منتظمة و هادئة دون رصد اي مشكلات بشأنها حتى الآن.