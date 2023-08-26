أبرز 5 سلع تراجعت أسعارها في الأسواق اليوم.. تعرف عليها

يهتم الموطنون عادةً بمعرفه السلع التي تراجعت أسعارها، خاصةً وأن الأيام القليلة الماضية شهدت انخفاض أسعار عدد من السلع الأساسية، مع قرب انتهاء شهر أغسطس الجاري، والذي سيطرت عليه انخفاض أسعار السلع المهمة بالأسواق، منها الحديد والأسمنت والذهب.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير، أبرز 5 منتجات انخفضت أسعارها خلال اليوم السبت 26 أغسطس 2023:

تراجع أسعار الفول المعبأ

سجل سعر كيلو الفول المعبأ تراجعاً ملحوظاً في الأسواق المصرية، والمُتوقع منذ فترة طويلة، بسبب اقتراب موسم الحصاد، حيث اتجه التجار إلى عرض المخزون بسعر مخفض، استعداداً للحصاد الجديد.

وسجل سعر كيلو الفول المعبأ اليوم، 38.69 جنيه، بانخفاض وصل إلى 1.72 جنيه، بنسبة تراجع قدرتها البوابة الرسمية لمجلس الوزراء بنحو 4.62%.

تراجع أسعار العدس المعبأ

كما تراجعت أسعار العدس المعبأ في الأسواق المصرية، اليوم السبت، بنحو 1.79 جنيهاً، وذلك بعد أن سجلت الأسعار الفترة الماضية استقراراً ملحوظاً، خاصةً بداية شهر أغسطس الجاري، في ظل توقعات استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، ليسجل سعر الكيلو 48.3 جنيهات، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 3.87%.

انخفاض سعر زيت الذرة كريستال

وتراجعت أسعار زيت الذرة كريستال في الأسواق المحلية، في ختام تعاملات اليوم السبت، بواقع 3.93 جنيه، حيث سجل سعر اللتر الواحد من الزيت 75.33 جنيه.

تراجع سعر سكر البلورة

كما تشهد الفترة الحالية تراجعا ملحوظا في أسعار سكر البلورة للكيلو الواحد، وسجل كيلو السكر 25.83 جنيه، بانخفاض بلغ مقداره 4.83 جنيه، وبنسبة انخفاض 23%، بحسب البوابة الرسمية لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار الليمون

شهدت أسعار الليمون انخفاضاً ملحوظاً في الأسواق، اليوم السبت، خاصةً في أسواق الجملة، حيث سجل سعر كيلو الليمون البلدي 20.82 جنيه، بواقع 5.64 جنيه في الكيلو الواحد، بنسبة تراجع تقدر بحوالي 37.15%.