«شعبة الدواجن»: انخفاض الأسعار في الأسواق بسبب درجات الحرارة

أكد الدكتور عبد العزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف، أن أسعار الدواجن انخفضت 3 جنيهات، بسبب تغيرات حالة الطقس، وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى أن دخل المواطن لم يتحسن بعد وعدم الإقبال.

انخفاض أسعار الدواجن

وعلق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: « أسعار الدواجن لن تستمر في الانخفاض الفترة المقبلة، منوها بأن استقرار مستلزمات الإنتاج، هي التي تؤدي لاستقرار الأسعار».

حالة الطقس

وتابع: «حالة الطقس تدفع التجار لبيع الفراخ خوفا من نفوقها، بسبب درجات الحرارة العالية».

وشهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق والمحلات هدوءا ملحوظا، بعد أن شهدت الأسعار الأسبوع الماضي تراجعا ملحوظا لقلة القوة الشرائية، وكثرة الإفراجات الجمركية عن الأعلاف، بحسب البورصة العامة للدواجن.