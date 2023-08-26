مراسلة إكسترا نيوز: مهرجان العلمين شهد فعاليات رياضية وفنية لإسعاد المصريين

أكدت خلود زهران، مراسلة «إكسترا نيوز»، أنَّ مهرجان العلمين الجديدة حافل بالبطولات الرياضية المميزة وجميع وسائل الترفيه والسياحة الشاطئية لإسعاد المصريين، قائلة: «الفعاليات تستهدف إسعاد الوفود السياحية أيضاً.. ضيوفنا الذين أتوا ليستمتعوا بالأجواء الجميلة وبالبحر الفيروزي المميز بشواطئ الساحل الشمالي».

خلود: حضور جماهيري كبير لنجوم الأغنية الشعبية بمهرجان العلمين

وأضافت «خلود» خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ العديد من الحفلات الغنائية جرى تنظيمها، خاصة خلال الأسبوع الأخير من المهرجان، لنجوم الأغنية الشعبية، مثل «عدوية» و«الليثي» و«مسلم» وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا.

نجوم الفن في مصر والعالم العربي بحفلات «العلمين»

وتابعت مراسلة إكسترا نيوز، أنَّ فعاليات الأسابيع الماضية شهدنا خلالها نجوم الفن من مصر والعالم العربي، مثل «إليسا» و«الشاعري» ونانسي عجرم ومدحت صالح وحكيم وتامر حسني، والكينج محمد منير بحفلة استثنائية أشاد فيها بالتنظيم والجمهور الجميل الذي توافد لحضور حفلة من كل مكان من أجل حضور الحفلات المختلفة.