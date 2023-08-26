مطرب الراب العالمي Russ من مهرجان «العلمين»: فخور بوجودي في مصر

شهدت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان العلمين، المقام تحت شعار «العالم علمين»، تنوعاً في العروض الفنية المقدمة وسط حضور جماهيري كبير. وأحيا مطرب الراب العالمي Russ حفلاً غنائياً ضخماً على مسرح أرينا العلمين، وذلك وسط حضور عدد كبير من الجمهور، حيث حرص على الترحيب بجمهوره الذي توافد إلى مكان الحفل بأعداد كبيرة قائلاً: «شكراً لوجودكم بالحفل وسعيد بوجودي في مصر»، وسط صياح وتصفيق الجمهور وتفاعلهم الشديد معه.

واستكمل مطرب الراب العالمي Russ، فقرته الغنائية بأغنية « good bye».

وكان الجمهور احتشد بمنطقة العلمين أرينا بالآلاف، قبل بدء الحفلة بساعات، وذلك بسبب شعبية «روس» الجارفة في مصر وخاصة بين فئة الشباب، وبدأ الدي جي كالفيناتيل الحفل من خلال مقطوعات موسيقية تفاعل معها الحاضرون بشكل كبير. وصور برنامج sold out الذي يُعرض عبر منصة «watch it»، حلقة على المسرح الكبير بالعلمين، وهي عبارة عن استاند آب كوميدي لمحمد حملي وعلاء الشيخ، حيث حرص القائمون على مهرجان العلمين على وجودهما ضمن الفعاليات التي حققت نجاحاً كبيراً، وأدخل الثنائي الجمهور في نوبة من الضحك من خلال مجموعة من المواقف الكوميدية التي تقدم بطريقة ساخرة، وذلك باستعراض مواقف في المنازل المصرية وتحديداً التعامل مع الأطفال.

مهرجان العلمين «شارموفرز» و«استاند آب كوميدي» في حلقة بـsold out.. و«طبلة الست» و«حورس للجيتار» يشعلان الأجواء بمسرح الشارع

وضمت الحلقة أيضاً حفلة لفرقة «شارموفرز»، التي تفاعل معها الجمهور الحاضر بشكل كبير، حيث تغنوا ورقصوا معها على أغانيها المميزة، التي شهدت توزيعاً مختلفاً، من أبرزها: «ديفا، عروستي، مفتقد الحبيبة، إيزي ماني»، وغيرها.

ومن المقرر أن تعرض الحلقة خلال الأيام المقبلة ضمن المشروع الترفيهي الأضخم «sold out» عبر منصة «واتش إت» الرقمية بعد أن حققت الحلقات السابقة نجاحاً كبيراً على مدار الأسابيع الماضية. بينما أشعلت فرقة «طبلة الست» الأجواء بمدينة العلمين، حيث أحيت حفلاً غنائياً استمر لمدة ساعة متواصلة على مسرح الشارع، ضمن فعاليات مهرجان «العالم علمين»، ورقص عدد كبير من الجمهور على نغمات الأغاني التي تشدو بها الفرقة، حيث شهد الحفل حضوراً كبيراً من الجمهور، الذي أقيم مجاناً للجميع. وأحيت فرقة حورس للجيتار التابعة لفصول جيتار تنمية المواهب، بدار الأوبرا المصرية، حفلاً بمسرح الشارع في مدينة العلمين، وعزفوا العديد من المقطوعات الموسيقية المميزة والمختلفة، منها موسيقى الفيلم الشهير «جيمس بوند»، وموسيقى «عم أحمد» للموسيقار الكبير عمر خيرت.