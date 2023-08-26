«س وج».. كل ما تريد معرفته عن تنسيق 2023 وموعد انتهاء مراحله

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعمال تنسيق الجامعات 2023، سواء للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2023 أو ما يعادلها من شهادات كالمعادلة العربية والأجنبية و الدبلومات الفنية، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق الجامعات 2023

تستعرض «الوطن» في النقاط التالية «س.و.ج»، أبرز المعلومات عن تنسيق الجامعات 2023 و تفاصيل المراحل المتبقية وموعد انتهاء فترة التنسيق ككل وذلك وفقاً لما كشف عنه السيد عطا، المشرف على التنسيق:

س / متي سيتم انتهاء أعمال تنسيق الجامعات و تسكين كافة الطلاب ؟

ج - أعمال مكتب التنسيق مستمرة حتى تسكين أخر طالب في الجامعات و المعاهد الحكومية وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وأن انتهاء أعمال التنسيق ستكون على مطلع شهر ديسمبر المقبل.

س / متى ستنطلق أعمال المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2023؟

ج- ستبدأ المرحلة بعد الانتهاء من إعلان نتيجة قليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، خلال فترة زمنية 72 ساعة من الإعلان، وستنطلق المرحلة بحد أدنى 205 درجة بنسبة 50%.

س / وماذا عن مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية 2023؟

ج- ستنطلق بعد الانتهاء من اختبارات المعادلات لطلاب الشهادات الفنية من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وأن الموعد المتوقع منتصف الشهر المقبل.

س/ ما هو الغرض الأساسي من تحويل الطالب؟

ج - يعد الغرض الأساسي من تحويل الطالب، بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب

س/ هل يحق للطالب التحويل أكثر من مرة؟

ج- لا يكون التحويل لمرة واحدة فقط.

س / هل هناك تحويل ورقي؟

ج - لا لن يسمح بإجراء أي تحويلات ورقية مطلقاً، وإنما التحويل يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط.