الكاتب الصحفي مصطفى حمدي: الفن بيتكلم مصري.. وهذا النجاح ليس صدفة

قال الكاتب الصحفي مصطفى حمدي، إن «الفن بيتكلم مصري»، وأغلب الحفلات الناجحة في الدول العربية تكون حفلات مصرية، مع كامل الاحترام والتقدير للفنانين العرب الذين تحتضنهم وتدعمهم مصر لكن الحفلات المصرية هناك غير.

وأضاف «حمدي»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أن تامر عاشور لديه شعبية كبيرة في السعودية، وأحد الفنانين أخبرني أنه كان ينتظر المعيار الذي يقيسون به شعبيتهم في الخليج، وعندما حدثت الانفتاحة الثقافية في السعودية رأى شعبية الفنانين المصريين هناك.

وأشار إلى أن هذا النجاح ليس نتاج صدفة، فعندما تسير في أي عاصمة عربية يفهم سكانها اللهجة المصرية بسهولة، وهذا نتاج الفن المصري.