كايروكي تريند رقم 1 في مصر بعد حفل مهرجان العلمين الجديدة

أحيت فرقة كايروكي حفلا غنائيا أقيمت بمسرح أرينا العلمين، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، بحضور جماهيري كبير.

وتصدر اسم كايروكي تريند رقم 1 على منصة التغريدات القصيرة «تويتر» وذلك بعد دقائق من انتهاء حفلتهم بمهرجان العلمين الجديدة.

جمهور الحفل يهتف لمسلسل «ريفو»

وكان الجمهور بالحفل يهتف لمسلسل «ريفو» وذلك بعد نجاحه مؤخرا عقب عرضه على منصة «واتش ات»، بينما رحب أمير عيد بالجمهور الحاضر، قائلا: «إحنا مبسوطين إننا موجودين بالعلمين ومبسوط إنكم حضرتم الحفلة، وإن شاء الله نعمل حفلة عمركم ما تنسوها».

أغاني حفل كايروكي

وصعدت فرقة كايروكي على مسرح أرينا باغنية «روبرتو» التى طرحت ضمن البومهم الجديد «روما»، بينما احتشد الجمهور في أرينا العلمين قبل ساعات من بدء حفل كايوكي، إذ بدأوا بالتوافد منذ الساعة 5 عصرا.

وكان أمير عيد وتامر هاشم أعضاء فرقة كايروكي حققا نجاحا كبيرا مؤخرا من خلال عرض مسلسلهما الجديد ريفو الجزء الثاني على منصة واتش ات، خلال الفترة القلية الماضية.