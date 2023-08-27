جمال شقرة: منهج الإخوان في العنف متطابق منذ الأربعينيات حتى ثورة يونيو

كشف جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، عن حقيقة عنف الجماعة الإرهابية وتزييفهم للحقائق التاريخية، ونهج التنظيم في سلسلة اغتيالات العديد من الخصوم السياسيين للاختلاف معهم.

بيان حل الإخوان بعد 30 يونيو

وقال شقرة خلال لقائه الخاص ببرنامج الشاهد مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر قناة إكسترا نيوز، مساء السبت، إن بيان حل الإخوان بعد 30 يونيو متطابق مع بيان حلها في الأربعينيات بسبب تطابق أفعالهم.

الإخوان لم يتعلموا من الماضي وكرروا ما فعلووه من قبل

وأضاف شقرة: «قارنت بين الـ3 بيانات بحل جماعة الإخوان، وكان أكثرها شرحا وتفصيلا البيان الأول بحل الجماعة على يد فهمي النقراشي، وتم اغتياله بعد البيان مباشرةً على يد تنظيم الإخوان الإرهابي والبيان كان به تفاصيل كثيرة، وأسلوب التعامل بعد ثورة يونيو كان نفس ما فعلته الجماعة في الأربعينيات وتم حل الجماعة بسببه، وتطابق كذلك مع ما فعلوه بعد 25 يناير، وكتبت أنه على الدولة أن تترك الإخوان، وأنه على الإخوان ألا تكرر حدوتة الماضي، ولكنه لم يتعلموا وكرروا ما فعلوه».