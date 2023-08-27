وزير الأوقاف: الإخلاص والأمانة والتفاني من أهم مقومات النجاح الوظيفي

حدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مجموعة من الضوابط الخاصة بمقومات النجاح الوظيفي، مؤكدا أن الإخلاص والأمانة والتفاني في العمل واحترام التسلسل القيادي والوظيفي من أهم مقومات النجاح.

قال وزير الأوقاف عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»: «حقق ذاتك من خلال عملك أو وظيفتك بأن تعطيها حقها وتتفانى في أداء مهامها وسترى فضل الله عليك عظيما».

أضاف وزير الأوقاف: «نسأل الله العلي العظيم أن يحفظنا جميعا بحفظه وعينه التي لا تنام كما نسأله سبحانه أن يقينا وإياكم ومصرنا العزيزة شر كل متربص أو حاسد أو حاقد وأن يكفينا ومصرنا إياهم برد كيدهم وإحباط مكرهم وتدبيرهم إنه على ما يشاء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل، اللهم آمين».

الدعوة الإلكترونية

من ناحية أخرى، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالدعوة الإلكترونية، وإطلاقها عام 2023 عامَا للدعوة الإلكترونية، وتشجيعها للمتميزين في النشر الإلكتروني من مسؤولي الدعوة الإلكترونية بالمديريات والإدارات، اعتمد وزير الأوقاف تقرير إدارة الدعوة الإلكترونية بالديوان وقرر صرف الإثابات لعدد من الأئمة قدرها 1000 جنيه.