مطار مرسى علم يستقبل 21 رحلة طيران قادمة من 5 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى الدولي اليوم الأحد 21 رحلة طيران قادمة من مطارات 5 دول أوربية تقل حوالي 3 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك ضمن 139 رحلة طيران من المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري.

مرسى علم تستقبل آلاف السياح

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي في البحر الأحمر، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم تبين وصول 21 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 5 دول أوربية هي «ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وبلجيكا»، بينها رحلتان داخليتان عبر خطوط مصر للطيران، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

السياحة في مرسى علم

وأشار «عثمان»، في تصريحات لـ «الوطن»، إلى استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال حوالي 3 آلاف سائح بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة وانهاء إجراءات التسكين بالغرف في أسرع وقت، وعمل برامج وعروض ترفيهية واستعراضية وحفلات ومهرجانات الشواطئ بمشاركة فرق الأنيميشن بهدف تنشيط السياحة وإدخال البهجة والسرور على السائحين كنوع من أنواع الترفيه وعمل جذب سياحي لمدينة مرسى علم.