نقيب القراء: تعيين كبار القراء لصلاة التراويح يمتع ويسعد المصلين

قال الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم، إن قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتعيين عدد من كبار القراء في مصر لصلاة التراويح بشهر رمضان سواء في مسجد الحسين أو السيدة نفيسة أو غيرهما، قرار عظيم للغاية لأن المسلم يريد أن يستمتع بتلاوة القرآن أثناء صلاة التراويح في الشهر الكريم ويشعر بمزيد من السكينة والهدوء وهو بين يدي الله.

حشاد: هؤلاء المشايخ أصواتهم مميزة للغاية

وأضاف شيخ عموم المقارئ المصرية في تصريحات لـ«الوطن» أن هؤلاء المشايخ الذين تم تعيينهم من وزارة الأوقاف هم مشايخ إذاعة القرآن الكريم، ويتميز جمعيهم بالدراية الكاملة بأحكام التجويد والترتيل، لأنهم يجتازون العديد من الاختبارات الخاصة بأحكام التلاوة قبل التسجيل بإذاعة القرآن الكريم، فضلا عن أن جميع هؤلاء المشايخ أصواتهم مميزة للغاية وستسعد وتمتع جميع المصليين: «المصلي لما بيلاقي صوت الشيخ حلو بيبقى عايز الشيخ ميخلصش حتى لو طول في مدة الصلاة، وأشكر وزير الأوقاف على هذا القرار وذلك لأنه سيُمتع المصليين بالصلاة».

اتشوق لرؤية مسلسل الإمام الشافعي

وحول إعلان النجم خالد النبوي عن مسلسل يتناول حياة الإمام الشافعي في شهر رمضان الكريم، أكد نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم أن وجود مسلسل يحكي عن حياة الإمام الشافعي يخلق حالة من الوعي لدي الجيل الجديد في معرفة علماء الدين ولكن لابد أن يتناول المسلسل سيرة الشافعي بشكل صحيح دون تزييف أو مبالغة: «سأنتظر مسلسل الإمام الشافعي في شهر رمضان لتقييمه، لأنني أتشوق لرؤيته»

وأشار إلي أن الإمام الشافعي كان له بصمة كبيرة في الأحكام الشرعية، فضلا عن أنه كانت لدية الجرأة الكبيرة لإصدار الأحكام الخاصة بالمسائل المعقدة دون مخالفة القرآن الكريم أو السنة النبوية، حيث كان دائما يبحث في الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية والدينية للتسهيل على المسلمين في أمور دينهم مثلما ما كان يفعل النبي الكريم: «الشافعي أول إمام قال إنه تجوز الزكاة في غير موعدها حال الضرر».