ظهور سمكة الشمس العملاقة المهددة بالانقراض في مياه مرسى علم (صور)

رصد عدد من السياح في مرسى علم، اليوم الأحد، ظهور سمكة الشمس العملاقة والمهددة بخطر الانقراض والمعروفة باسم «مولا مولا»، وذلك أثناء رحلة بحرية، وهو ما يعد حدثًا بيئيًّا نادرًا يدل على نظافة البيئة البحرية بشواطئ مرسى علم، وحذرت محميات البحر الأحمر من القرب منها أو إزعاجها أو صيدها.

ظهور سمكة الشمس العملاقة

وكشف حسن الطيب، الخبير البحري ومؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عددا من السياح رصدوا ظهور جديد لسمكة الشمس المعروفة باسم السمكة العملاقة ويطلق عليها «مولا مولا»، وذلك أثناء رحلة غطس جنوب شواطئ مرسى علم.

سمكة الشمس من الأنواع النادرة

ولفت «الطيب» إلى أن ظهور سمكة الشمس هو حدث فريد لا يتكرر كثيرا، حيث إنها من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، مؤكدا أنها ليست مؤذية ولا تمثل خطرا على الإنسان، وتقضي حياتها في البحار المفتوحة وتتغذى على قناديل البحر والحبار والقشريات والأسماك الصغيرة ويرقات الأسماك.

سمكة الشمس محظور صيدها

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد غلاب، مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، إلى أن ظهور سمكة الشمس في مرسى علم هو حدث نادر يدل على نظافة وسلامة البيئة البحرية بمياه البحر الأحمر، وتعيش بالقرب من سطح المياه، وهي من الأسماك العظمية.

وحذر في تصريحات لـ«الوطن»، من عدم إزعاجها أو صيدها، حيث تعتبر هذه الكائنات من عوامل الجذب السياحي.