«الداخلية»: مقتل مزارع وإصابة شقيقته بسبب خلاف على الميراث في أسيوط
كتب:
محمد بركات
12:22 م | الأحد 27 أغسطس 2023
سيارة شرطة
كشفت الاجهزة الامنية ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص وإصابة شقيقته بأسيوط وضبط مرتكبى الواقعة
تفاصيل الواقعة
وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط بمقتل مزارع و مقيم بدائرة المركز إثر إصابته بطلق نارى وإصابة شقيقته و مقيمة بذات العنوان بطلقات نارية متفرقة بالجسم
واتهمت المصابة فى التحقيقات نجلى عمتها - مقيمان بذات العنوان بالتعدى عليهما بسلاح نارى كان بحوزتهما ، مما أدى لوفاة شقيقها وحدوث إصابتها المنوه عنها وذلك إثر مشادة كلامية بين المتهمان وشقيقها بسبب خلافات على الميراث.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبحوزتهما (2 بندقية آلية و عدد من الطلقات النارية) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.