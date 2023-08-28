تفاصيل برنامج تكنولوجيا تركيبات الأسنان بجامعة برج العرب

أعلنت جامعة برج العرب التكنولوجية، عن إتاحة العديد من البرامج للطلاب الجدد ومنها «برنامج تكنولوجيا تركيبات الأسنان، تكنولوجيا إدارة المعلوماتية الصحية، تكنولوجيا الصناعات الدوائية».

الهدف العام لبرنامج تركيبات الأسنان

وأوضحت الجامعة في تقرير صادر عنها، أن الهدف العام للبرنامج يتمثل فيما يلي:

- إعداد فنيين معمل أسنان مؤهلين للعمل داخل معامل ترکبیات وتعویضات الأسنان بدقة واحترافية.

- إعداد مساعدي طبيب أسنان مؤهلين للعمل تحت قيادة طبيب الأسنان داخل العيادات والمراكز الطبية.

فرص العمل لخريجي برنامج تركيبات الأسنان

- المعامل التجارية ومختبرات تركيبات الأسنان الخاصة.

- معامل الأسنان بالمستشفيات.

- عيادات طب الأسنان في القطاع العام.

- معامل الأسنان الخاصة بالمؤسسات التعليمية مثل كليات طب الأسنان.

- العمل بمعامل الأسنان الخاصة بالمؤسسات البحثية الخاصة بطب الأسنان.

- الشركات والمصانع التي تصنع المواد التعويضية للأسنان.

العمل تحت إشراف طبيب الأسنان في «العيادات الخاصة، العيادات الخارجية، عمليات جراحة الفم للمستشفيات الحكومية، عيادات وعمليات المستشفيات الجامعية».

- وزارة الصحة بمراكز الرعاية الصحية الأولية ووحدات طب الأسرة.

- المراكز المتخصصة بجراحة الفم.