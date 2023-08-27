تشييع جثمان مدير محطة مياه لقي مصرعه أثناء عمله ببني سويف

شيع أهالي مركز الواسطى ببني سويف، جثمان محمد سليمان عبد الحميد، مدير محطة مياه معصرة أبو صير، الذي لقي مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء مباشرة عمله بالمحطة، عقب الانتهاء من إجراءات تصاريح الدفن بمستشفى الواسطى المركزي.

حالة من الحزن بين الأهالي

وسادت حالة من الحزن بين أهالي مركز الواسطى، لوفاة مدير محطة الماه، خاصة أنه متزوج منذ أقل من عام، ورُزق مؤخرًا بمولودة لم يتجاوز عمرها الشهر الأول، وأكد زملاؤه بالعمل أنه كان يتسم بالطيبة وحسن الخلق والسيرة الطيبة.

مصرع مدير محطة مياه أثناء عمله ببني سويف

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف تلقت بلاغًا يفيد بمصرع مدير محطة مياه الشرب والصرف الصحي بمعصرة أبو صير بمركز ومدينة الواسطى ببنى سويف، صعقا بالكهرباء، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الواسطى المركزي ببنى سويف، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نقل الجثة لمستشفى الواسطى المركزي

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف محمد سليمان عبد الحميد، 25 عامًا، جثة هامدة إثر مصرعه صعقا بالكهرباء، وتم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي عليه، والوقوف على ملابسات الواقعة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها.

تحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.