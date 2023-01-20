مدير مشروع محطة مياه المشتل بالصف لقناة الحياة: تعمل بنظام يستخدم لأول مرة

قال المهندس محمود ربيع مدير تنفيذ مشروع محطة تنقية مياه المشتل، إن محطة تنقية مياه المشتل بالصف في محافظة الجيزة، تنتج 34 ألف متر مكعب في اليوم وتخدم 178 ألف نسمة من أهالي الصف و37 قرية، ويعد موقع المحطة استراتيجي في ظل ارتفاع الكثافة السكانية بالمركز.

نظام جديد لتشغيل المحطة

وأضاف «ربيع»، خلال لقاء ببرنامج «حياة جديدة»، المذاع على قناة الحياة، أن المحطة تعد توسعات لمحطة قائمة بالفعل، ونظام تشغيل المحطة نظام جديد يدخل لأول مرة في مصر.

وأوضح أن من مميزات النظام الجديد توفير مساحة في الأرض بنسبة 50% مقارنة بأي نظام آخر، كما أن معدلات الترسيب أعلى، وتنتج جودة مياه أعلى.

ولفت إلى أن المحطة وفرت من 500 إلى 600 فرصة عمل على حسب قوة المشروع ما بين مهندسين ومشرفين وسواقين ومعدات وعمالة دائمة ومؤقتة.

نعمل بمعدلات إنجاز مرتفعة للغاية

وأشار إلى أن العمل في مثل هذه المشروعات يشرف أي شخص، متابعا: «بنشوف مجهودنا بيطلع قدام عينينا، ونعمل بمعدلات إنجاز مرتفعة للغاية، وكل ذلك يشعر الشخص بوجود إنجاز على أرض الواقع».