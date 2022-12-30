مدير محطة مياه أبو تيج: تحليل عينات كل ساعتين للتأكد من صلاحيتها للشرب

كشف المهندس وليد عبد الواحد، مدير محطة مياه أبو تيج المرشحة في محافظة أسيوط، تفاصيل مشروع توسعات المحطة، والتي تخدم نصف مليون مواطن.

أخذ عينات كل ساعتين

وقال «عبد الواحد»، خلال ظهوره عبر «حصاد 2022»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن أي مياه لا تخرج من المعمل إلا بعد أن يتم تحليلها أولا، وأخذ عينات منها كل ساعتين من خلال كيميائيين وأخصائيين.

وأضاف مدير محطة المياه، أن الأولوية والأهم هو خروج المياه إلى المواطن بجودة عالية للغاية، ومن ثم تقديم كوب مياه نظيف لكل شخص، مشيرا إلى أنه مازال هناك توسعات ستقام في المحطة بقيمة 300 مليون جنيه.

8 مرشحات جديدة

وتابع، أنه بعدما يتم الانتهاء من التوسعات التي تشمل 8 مرشحات جديدة وخزانا أرضيا جديدا، ستكون قوة المحطة 1000 لتر في الثانية بدل 500 فقط، وهو ما يخدم مركز أبو تيج والقرى التابعة له.