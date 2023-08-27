كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، واعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم التعليم الفني، بعد انتهاء الامتحانات يوم الثلاثاء 29 أغسطس الجاري وفقاً للجداول المعلنة والمعتمدة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، مطلع الأسبوع المقبل بحد أقصى يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى أن التصحيح يتم إلكترونياً، وأن الكنترولات تعمل أول بأول بعد انتهاء كل مادة، وتتم بدقة وعناية.

وأشار المصدر إلى أنه يحصل طلاب الثانوية العامة الذين أدوا امتحانات الدور الثاني 2023 على درجة النجاح في المادة، عدا بعض الطلاب الذين قاموا بتأجيل امتحانات الدور الأول للدور الثاني 2023 بالدرجة الفعلية.

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

وأوضح أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس، فورا اعتمادها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات» مجاناً دون مقابل كما هو معتاد في الأعوام السابقة.