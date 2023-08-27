رياح شديدة محملة بالأتربة تضرب مدن البحر الأحمر.. وتحذير مهم للمواطنين

ضربت رياح شديدة محملة بالأتربة مدن محافظة البحر الأحمر، اليوم، ورفعت الأجهزة المعنية درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي كشفت عن وجود فرص سقوط أمطار على أقصى جنوب البلاد، تكون رعدية أحيانا، كما تنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والأتربة.

تقلبات جوية بالبحر الأحمر

ورفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية والأمطار المتوقعة على مدن الجنوب، وشددت على المسافرين على الطرق السريعة خاصة السائقين الالتزام بالساعات المقررة وإرشادات المرور وتوخي الحيطة والحذر.

تحذير المواطنين من التعرض للأتربة والرياح

وناشدت صحة البحر الأحمر، المواطنين عدم التعرض للأتربة والرياح، خاصة مرضى الحساسية والجيوب النفية بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى وارتداء الكمامة وعدم التعرض لأشعة الشمس فترات طويلة، والتوجه لأقرب مستشفى في حالة التعرض لأزمة صحية.

ولم تتأثر حركة الأنشطة بمواني البحر الأحمر بالتقلبات الجوية، ولم تصدر هيئة مواني البحر الأحمر أي بيان عن غلق أي من موانيها، حيث سجلت مواني الهيئة اليوم الأحد وصول وسفر 850 راكبا، وتداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و460 شاحنة و75 سيارة.