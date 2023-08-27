إزاي تشارك في مبادرة «براعم مصر الرقمية».. متاحة للأطفال من عمر 9 سنوات

أطلقت وزارة الاتصالات، مبادرة «براعم مصر الرقمية» لإعداد جيل يواكب متطلبات المستقبل، بشكل مجاني، تستهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات لطلاب المدارس.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، نوضح في التقرير التالي كل التفاصيل المتعلقة بمبادرة براعم مصر الرقمية، على هذا النحو:

مبادرة براعم مصر الرقمية

- مبادرة براعم مصر الرقمية متاحة للأطفال من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

- تستهدف المبادرة الطلاب من سن 9 إلى 11 عامًا بالمدارس الحكومية والخاصة والتجريبية والأزهرية والدولية في جميع محافظات الجمهورية.

- تنفذ وفق نهج هرمي متعدد المستويات.

شروط الاشتراك في مبادرة «براعم مصر الرقمية»

- على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمبادرة استيفاء عددًا من الشروط، وهي أن يكون الطالب أو الطالبة مصري الجنسية، يتراوح عمره من 9 إلى 11 عامًا، ملتحق بأحد الصفوف الدراسية في المرحلة الابتدائية من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي، ومُقيد بإحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية (حكومية أو خاصة أو أزهرية أو تجريبية أو دولية)، وأن يكون لديه حساب مدرسي موحد تابع لوزارة التربية والتعليم (ما عدا طلاب المدراس الأزهرية).

- على الطلاب المقبولين تقديم مجموعة من المستندات، هي شهادة ميلاد مميكنة، وبيان نجاح للعام الدراسي 2022/2023 مختوم ومعتمد من المدرسة أو الإدارة التعليمية، وخطاب قيد بالمدرسة لإثبات قيد التلميذ في العام الدراسي المنتهي أو الجديد، مختوم ومعتمد من المدرسة وموجه لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - مبادرة براعم مصر الرقمية، ونسخة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (وجهين)، والإقرار والتعهد الذي يجرى تحميله من الموقع عند فتح باب التسجيل، مُوقع من ولي الأمر ومتضمن صورة شخصية ملونة للتلميذ بخلفية بيضاء مقاس 4x6.