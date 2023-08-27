محافظات تسجل أعلى درجة حرارة اليوم.. تصل لـ46 في الصعيد

كشف تقرير هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد، مشيرة إلى أن هناك عدد من محافظات الجمهورية سجل أعلى درجة حرارة اليوم.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن محافظة الوادي الجديد سجلت أعلى درجة حرارة اليوم الأحد بـ46 درجة مئوية والمحسوسة 47 درجة.

فيما سجلت محافظات أسوان و قنا والأقصر 45 درجة والمحسوسة 46 درجة مئوية، وسجلت أبو سمبل 44 درجة والمحسوسة 45 درجة مئوية، كما سجلت مدينة شلاتين 42 درجة والمحسوسة 45 درجة مئوية، وسوهاج 42 درجة مئوية، والمحسوسة 43 درجة مئوية وشلاتين 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

وسجلت شلاتين أعلى درجة حرارة صغرى اليوم الأحد بـ31 درجة مئوية، تلتها شرم الشيخ وأبو رماد بـ30 درجة مئوية.

وعن حالة الطقس اليوم الأحد، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية خلال ساعات النهار اليوم الأحد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

فيما يسود طقس معتدل الحرارة رطب،على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات الليل وتنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة خلال الليل

درجات الحرارة اليوم الأحد

- القاهرة 35 - 25.

- العاصمة الإدارية 36 - 25.

- 6 أكتوبر 36 - 24.

- بنها 35 - 24.

- دمنهور 33 - 23.

- وادي النطرون 34 - 23.

- كفر الشيخ 34 - 23.

- المنصورة 34 - 24.

- الزقازيق 35 - 24.

- شبين الكوم 35 - 24.

- طنطا 34 - 23.

- دمياط 32 - 25.

- بورسعيد 32 - 25.

- الإسماعيلية 36 - 24.

- السويس 36 - 23.

- العريش 33 - 23.

- رفح 32 - 23.

- رأس سدر 36 - 27.

- نخل 37 - 21.

- كاترين 35 - 17.

- الطور 36 - 27.

- طابا 36 - 25.

- شرم الشيخ 40 - 30

- الإسكندرية 31 - 24.

- العلمين الجديدة 31 - 24.

- مطروح 31 - 22.

- السلوم 35 - 24.

- سيوة 40 - 25.

- رأس غارب 37 - 27.

- الغردقة 40 - 29.

- سفاجا 39 - 29.

- مرسى علم 38 - 29.

- شلاتين 41 - 31.

- حلايب 36 - 29.

- أبو رماد 37 - 30.

- رأس حدربة 36 - 29.

- الفيوم 37 - 23.

- بني سويف 38 - 23.

- المنيا 39 - 24.

- أسيوط 40 - 24.

- سوهاج 42 - 25.

- قنا 45 - 27.

- الأقصر 45 -27.

- أسوان 45 - 29.

- الوادي الجديد 46 - 27.

- أبوسمبل 44 - 29.