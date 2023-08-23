تنسيق كليات الألسن 2023 لطلاب المرحلة الثانية لطلاب الثانوية

كشفت وزارة التعليم العالي عن درجات تنسيق المرحلة الثانية 2023 لكليات الألسن والاقتصاد والعلوم السياسية، لطلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الثانية، موضحة تباين درجة كل كلية وفقا للجامعة التابعة لها.

تنسيق كليات الألسن 2023 لطلاب المرحلة الثانية

ترصد «الوطن»، خلال التقرير التالي تنسيق كليات الألسن والاقتصاد والعلوم السياسية المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية بالدرجات، وفقا لما كشفت عنه وزارة التعليم العالي، وذلك في جميع محافظات الجمهورية.

- ألسن كفر الشيخ 368 درجة.

- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 356.5 درجة.

- ألسن عين شمس 355 درجة.

- سياسة واقتصاد بني سويف 354.5 درجة.

- ألسن الفيوم 353.5 درجة.

- ألسن بني سويف 350.5 درجة.

- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 350 درجة.

- ألسن المنيا 349 درجة.

- ألسن أسوان 348 درجة.

- ألسن سوهاج 347.5 درجة.

- ألسن الأقصر 346.5 درجة.

تنسيق كليات الاقتصاد وعلوم سياسية 2023 لطلاب المرحلة الثانية

- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 366.5 درجة.

- الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 361 درجة.

- سياسة واقتصاد السويس 358 درجة.

- سياسة واقتصاد بني سويف 354.5 درجة.

موعد التسجيل في تقليل الاغتراب للمرحلة الثانية 2023

أكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ غدا الخميس الموافق 24-8-2023، سيكون موعد التسجيل في تقليل الاغتراب للمرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة الذين التحقوا بكليات بعيدة عن مناطقهم السكانية.