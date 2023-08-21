استقرار أسعار الفضة في مصر.. «اعرف بكام»

تواصل أسعار الفضة في مصر استقرارها التي عليه منذ فترة، ليبلغ سعر جرام عيار 999 اليوم 31.31 جنيها بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الفضة في مصر اليوم الأثنين والتي جاءت كما يلي:

أسعار الفضة في مصر

- يبلغ سعر جرام الفضة عيار 958 اليوم الأثنين 30.02 جنيها.

- يسجل سعر جرام الفضة عيار 925 في مصر 28.99 جنيها.

- كما وصل سعر جرام الفضة عيار 900 في محلات بيع الفضة 28.20 جنيها.

- فيما يبلغ سعر جرام الفضة عيار 800 اليوم 25.07 جنيها.

- وعن سعر جرام الفضة عيار 880 يبلغ الأن 27.58 جنيها.

- وبالنسبة لسعر الأونصة تسجل في محلات بيع الفضة 1.287.942 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

وفي المقابل يسجل سعر جرام الذهب الأن عيار 21 الأكثر مبيعا 2260 جنيها للشراء و جرام الذهب عيار 24 يبلغ 2583 جنيها للشراء أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 1937 جنيها.