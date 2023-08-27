ارتفاع ضحايا انفجار بوخارست إلى قتيل و57 مصابا

أعلنت السلطات في رومانيا، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الضحايا في انفجار بوخارست، الذي نتج عن حريق في محطة وقود، ليصل إلى قتيلٍ و57 مصابًا.

وأفادت إدارة الطوارئ في رومانيا بأنه عقب انفجار بوخارست، امتد حريق إلى خزانين للوقود ومنزل مجاور، مما استدعى تنفيذ عمليات إخلاء في المنطقة المجاورة للانفجار وتعليق حركة المرور في الطريق الرئيسي القريب.

انفجار ثانٍ أسفر عن إصابة 26 من فرق الإنقاذ

وأوضح نائب وزير الداخلية، المسؤول عن وحدة الطوارئ، رائد عرفات، للصحفيين، أن انفجارًا ثانيًا وقع في المحطة مساء السبت، ما أدى إلى إصابة 26 من أفراد فرق الإطفاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في رومانيا، أن 46 شخصًا أصيبوا وقُتل شخص واحد في سلسلة من الانفجارات التي وقعت أمس السبت في محطة وقود بمقاطعة ديمبوفيتسا، على بُعد حوالي 13 كيلومترًا من بوخارست.

اجتماع طارئ برئاسة رئيس الحكومة

وأصدرت وزارة الداخلية الرومانية، بيانًا أكدت فيه عقد اجتماع طارئ برئاسة رئيس الحكومة مارسيل كولاكو. وأعلن الأخير أن رومانيا قررت تفعيل الآلية الأوروبية لحماية المدنيين، مشيرًا إلى نية إرسال أربعة مصابين من الانفجارات لتلقي العلاج في إيطاليا وبلجيكا.

وأكد كولاكو، أن حكومته تعمل جاهدة لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح وستستمر في تزويد الجمهور بالمعلومات حول التطورات.

وعلى صعيد آخر، أفادت المفتشية العامة الرومانية لحالات الطوارئ، بوقوع حريق آخر في مخزن للمواد البلاستيكية قرب مصنع للأسلحة في نفس المنطقة التي شهدت الانفجار، مؤكدة أنه لا توجد معلومات عن وجود ضحايا في هذا الحريق، مشيرةً إلى عدم وجود صلة بين هذا الحريق والانفجار الذي وقع في محطة الوقود.