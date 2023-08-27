كشف ملابسات فيديو لشخص يعتدي على كلب بالطريق العام

تمكنت وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمناً مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يعتدي على كلب بالطريق العام في منطقة الساحل بالقاهرة.

المتهم يعترف بسبب ارتكاب الجريمة

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (فني كهربائي)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بدعوى ترويض الكلب خشية إيذائه للمارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.