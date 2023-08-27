«قالتلي عمرك ما تنفعي مذيعة».. إيمان عز الدين تشكر صديقة انتقدتها

كشفت الإعلامية إيمان عز الدين، عن إحدى التحديات التي واجهتها في طريق تحقيق حلمها بالعمل كمذيعة، وهو كلام صديقة لها عن أنها لا تصلح لهذه المهنة وعليها البحث عن هدف آخر، قائلة: «في يوم من الأيام قالت لي وأنا في بداية مشواري.. إنتِ متنفعيش مذيعة.. شوفيلك حاجه تانية إعمليها.. ورغم شكلك كويس ملون لكن شوفيلك حاجه تانية.. مش لازم عشان شكلك كويس تبقي مذيعة».

عز الدين: الكلام السلبي عن تحقيق حلمي دخلني في تحدي مع نفسي

وأضافت «عز الدين» خلال تقديمها إحدى فقرات برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنها تتوجه لهذه الصديقة بالشكر الآن لأنها «دخلتني في تحدي مع نفسي.. وروحت شكرتها وقالت لي أنا عارفة إنك زعلانة.. ورديت بالعكس لولا الكلام والتحدي عمري ما كنت هاجتهد عشان أحقق حلمي وأنجح».

أحسن طريقة لتحقيق الحلم

واختتمت كلامها بتوجيهها رسالة إلى جمهور المشاهدين: «الطموح والحلم حلو مفيش كلام.. خليك ورا حلمك، وأحسن طريقة تحقق بها الحلم إنك تصحى من النوم وتفوق عشان تقدر تحققه على أرض الواقع وليس في خيالك فقط.. الشطارة ألا تقع وتكتئب، وتلازم البيت مردداً الكلام السلبي، وتقول: «مش هانفع.. أشوف حاجه تانية.. والإصرار على النجاح مهم».