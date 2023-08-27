من هو «العاصب» ومتى لا يرث شيئا؟.. أمين الفتوى يوضح

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الخريطة العامة لأصحاب المواريث مقسمة إلى «أصحاب فروض» و«عصبات» و«ذوي أرحام»، موضحا أن أصحاب الفروض يتم البدء بهم في توزيع التركة، مستندا إلى قول النبي محمد – صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر».

فخر: العاصب يستحق الباقي من الإرث بعد أصحاب الفرض

وأضاف «فخر» خلال استضافته بحلقة اليوم الأحد من برنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ العاصب يستحق الباقي من الإرث بعد أصحاب الفرض المقدر، قائلا: «أهل الفرض من الميراث نصيبه لا يزيد ولا ينقص عنه، ولا يتغير، بعكس العاصب الذي يتغير نصيبه بزيادة أو نقصان بسبب وجود أصحاب الفروض أو عدم وجودهم».

نصيب العاصب من الميراث

وتابع أمين الفتوى موضحا، «العاصب يدور حول ثلاث، إما حيازة التركة بالكامل منفرداً، أو يأخذ الباقي بعد صاحب الفرض، وإما لا يرث شيئا، ولو ليس هناك حاجبا، وذلك بأن تستغرق الفروض التركة، والعاصب مُنتظر، بمعنى إذا بقى شيء فهو له وإن لم يتبقى شيء فلا نصيب له».