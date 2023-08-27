طريقة شحن كارت الكهرباء من الموبايل.. خطوات بسيطة اتبعها

تقدم وزارة الكهرباء طريقة شحن كارت الكهرباء من الموبايل باستخدام خاصية NFC لتسهل علي المواطنين وتوفر لهم الجهد والوقت باستخدام طريقة شحن كارت الكهرباء من الموبايل، ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتقديم طرق جديدة وبسيطة للمواطن، وتطبيق وسائل الدفع الإلكترونية، ومنها طريقة شحن كارت الكهرباء من الموبايل.

طريقة شحن كارت الكهرباء من الموبايل

ولكن قبل البدء في طريقة شحن كارت الكهرباء من الموبايل لابد من وجود 3 تطبيقات على الموبايل يتم الشحن من خلالها وهي:

1-shal gtpay

2- my fawry

3- كهرباء خالص

ويتم اختيار تطبيق الشحن حسب نوع عداد الكهرباء، فإذا كان نوع عدادك جلوبال سيتم استخدام أبليكشن sahl gtpay، أما إذا كان التطبيق كهرباء خالص وماي فوري لباقي أنواع العدادات مسبوقة الدفع.

كيفية شحن كارت الكهرباء من الموبايل

وتوضح «الوطن» في سلسلة خدماته للقارئ خطوات شحن كارت الكهرباء من الموبايل في السطور التالية:

ـ تحميل التطبيق المناسب لنوع العداد الخاص بك.

ـ الدخول علي التطبيق، وتسجيل البيانات الخاصة بك.

- تحديد اختيارك postpaid or prepaid، واسم الشركة التابع لها.

- في حالة اختيار prepaid سيظهر لك "لو عايز تشحن" قم بوضع الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات.

- حدد المبلغ المطلوب للشحن.

- اختار الدفع عبر الفيزا.

- ستصلك رسالة بخصم المبلغ من رصيد الفيزا.

- قم بوضع الكارت مرة أخرى بظهر الموبايل لنقل الشحنة، ثم وضع الكارت بالعداد.