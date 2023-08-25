كيف توفر استهلاك العداد أبو كارت؟.. «الكهرباء» تجيب

قدّم قسم العدادات مسبوقة الشحن بهندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددًا من الخطوات يجب أن يقوم مشتركو الكهرباء من مستخدمي العدادات مسبوقة الشحن باتباعها، من أجل توفير استهلاك الكهرباء مع عداد الكارت خاصة بعد توسع شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات بتنفيذ خطة بتركيب واستبدال العدادات القديمة بأخرى مسبوقة الدفع.

التوفير عند الاستخدام إلى أقصى حد

وقال قسم العدادات مسبوقة الشحن بهندسة كهرباء التحرير بدر عبر المنشور، إن المكواة استهلاكها عال جداً أثناء التشغيل، كما هو الحال مع موتور المياه، وبالتالي يجب استخدامهما على قدر الحاجة فقط، والتوفير عند استخدامهم إلى أقصى حد.

عدم وجود أجهزة كهربائية مشتركة مع شقة أخرى

وأشار قسم العدادات مسبوقة الشحن بهندسة كهرباء التحرير بدر عبر المنشور إلى أنه يمكن توفير استهلاك الكهرباء مع عداد الكارت إذا كان لديك تكييف يفضل أن يكون من النوع «إنفرتر» لكي يوفر لك في استهلاك الكهرباء، لافتا إلى أنه من أجل توفير استهلاك الكهرباء مع عداد الكارت عليك التأكد من أنه لا يوجد لديك أي أجهزة كهربائية مشتركة مع شقة أخرى مثل موتور المياه على سبيل المثال، إذ أن بعض السكان يدخلون في شراكة معاً في موتور المياه وهذا أمر خاطئ تماماً.

ضبط الوقت والتاريخ حتى لا يفصل العداد

وأكد قسم العدادات أنه إذا كان لديك عداد الكارت القديم وحالته سيئة يجب عليك استبداله من شركة الكهرباء التابع لها بعداد آخر حديث، لافتا إلى أنه أثناء شحن الكارت من شركة الكهرباء لابد من مطالبة الموظف بضبط الوقت والتاريخ حتى لا يفصل العداد عنك الكهرباء في العطلات الرسمية وأيضا في الأعياد، ولكي يكون نظام المحاسبة لديك على الشرائح مضبوط.