سكرتير عام حزب الغد: شعبية الرئيس السيسي في القلوب ستجعله يكتسح الانتخابات

أعلن إسماعيل محمد إسماعيل سكرتير عام حزب الغد، تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي في ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل استكمال كل المشروعات والانجازات التي لم تنتهي بعد، واستكمال الخطة العامة للنهوض بالدولة المصرية، والتحول الحقيقى للجمهورية الجديدة التي لمسنا منها الكثير على أرض الواقع.

وقال إسماعيل في بيان منذ قليل، إن الرئيس السيسي له من الشعبية في قلوب المصريين، ستجعله يكتسح الانتخابات المقبلة، حتى ولو كانت المرحلة السابقة صعبة اقتصاديا على جموع المصريين.

ويرى أن التغيير الآن في منصب رئيس الجمهورية، سيؤثر على مصر وسيوقف قطار التقدم، ما يجعلنا نعود لنقطة الصفر، لأنه بالتأكيد كل مرشح سيأتي بفكر وأيديولجية قد تكون مختلفة، وأيضا سياسات خارجية وداخلية متغيرة.

وطالب بأن تتسم الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعناصر الشفافية والديمقراطية، وأن من حق كل مرشح للانتخابات المساواة في الفرص الدعائية وإقامة المؤتمرات الانتخابية، لضرب مثل للعالم أجمع، بأن العملية الانتخابية تليق بالدولة المصرية، وغلق كل الأبواب أمام المتربصين للمرحلة المقبلة.