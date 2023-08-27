تشييع جثمان عامل لقي مصرعه بطلق طائش في فرح بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن عامل لقي مصرعه في منطقة ميت نما التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية متأثراً بإصابته بطلق ناري، إثر قيام صديقه بإطلاق النيران في حفل «نقل عفش عروسة» إذ أطلق المتهم النيران ابتهاجا بالحفل إلا أنه أصاب المجني عليه في رأسه من الخلف بعيار ناري، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

استعجال التحريات حول الواقعة

وبالعرض على الجهات المعنية أمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم في الواقعة.

شيع المئات من أهالى القرية الجنازة، في مشهد مهيب، خرجت الجنازة من المسجد الكبير بالقرية، وسط دعوات للمتوفى بالرحمة والمغفرة، وصولا لمثواه الأخير بمقابر العائلة، مطالبين بالقصاص من المتهم.

تفاصيل مصرع عامل بطلق ناري بقليوب

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مركز قليوب، يفيد بورود بلاغ من المستشفى باستقبال شاب يدعى «ط. ع .ر» 23 سنة، مصاب بطلق ناري من فرد خرطوش بالرأس.

على الفور انتقلت قوات مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص وإجراء التحريات، تبين أنه أثناء تواجد المجني عليه في حفل «نقل عفش عروسة» بقرية ميت نما بدائرة المركز، أطلق صديقه النيران من فرد خرطوش محلي الصنع، أصاب المتوفى في رأسه، وقامت الأهالي بنقله لمستشفى النيل، ثم جرى تحويل الحالة لمستشفى الساحل، وتم إجراء خياطة الجرح، بـ70 غرزة وكان فاقدا للوعي، وتوفي عقب ذلك متأثرا بإصابته.

وتكثف مباحث مركز قليوب جهودها للقبض على المتهم، والسلاح المستخدم في الواقعة، تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على الجهات المعنية أصدرت قرارها بالتصريح بدفن الجثة.