«صحة النواب»: متحورات كورونا تظهر كل فترة.. ولا داعي للقلق من «EG 5»

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ووزير الصحة الأسبق، استمرار ظهور متحورات فيروس كورونا بين الوقت والآخر، طالما أن الأبحاث العلمية لم تتوصل حتى الآن إلى علاج للقضاء على الفيروس نفسه.

متحور أقل خطورة

وقال الدكتور أشرف حاتم لـ«الوطن»، أن المتحور الجديد «EG 5»، والذي ظهر في مصر مؤخرًا، من المتحورات الأقل خطورة في حدة المرض، ولايستدعي حالة الذعر التي تسيطر على البعض.

وأشار «حاتم» إلى أن الأعراض الأكثر شيوعا لمتحور كورونا الجديد تشبه الإنفلونزا، وتتمثل في الشعور بآلام في الحلق، وتكسير خفيف بالجسم، وزكام ورشح، وارتفاع درجة الحرارة.

وذكر رئيس لجنة الصحة، أن هذه الأعراض سرعان ما تزول بالراحة التامة، والحصول على بروتوكول العلاج المعتمد من قبل وزارة الصحة، مضيفا «لاداعي للقلق، والحالات التى أصيبت بمتحورات كورونا الأخيرة لم تحتج دخول العناية المركزة، ولم تصل الإصابات إلى حد الوفاة».

التباعد والسلامة الغذائية

وشدد «حاتم» على أهمية الاعتناء بالصحة والسلامة الغذائية، والتباعد الاجتماعي، في حال الإصابة بالإنفلونزا لعدم نقل العدوى بين الآخرين، مشيرا إلى أنه يفضل يفضل حصول الأطفال على تطعيم الأنفلونزا الموسمية خلال هذا الشهر قبل بدء العام الدراسي الجديد.