إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة توناية بطريق «مصر- إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة توناية بالطريق الصحراوي بالكليو 45 اتجاه القاهرة بنطاق دائرة شرطة المركز؛ مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص ونقلوا إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم وحرر المحضر.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: «ندا بسيوني دمرداني، 20 سنة، حنان عبد الفتاح أحمد، 20 سنة، نعمة ناصف شعبان، 40 سنة، زينب بدر رجب، 20 سنة، رضا خلف محمود، 17 سنة، جنا علاء أحمد، 12 سنة، حنان هاني عبد النبي، 17 سنة، إيمان كامل عمر، 33 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ونقلوا إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم.