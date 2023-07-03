خالد عكاشة عن الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم جنين: «عدوان غير مسبوق»

أدان العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، العملية العسكرية الإسرائيلية على مخيم جنين، قائلًا: «نحن أمام انتهاك واسع وعدوان غير مسبوق وآثم بشكل كبير من حيث استخدام إسرائيل لقوات سلاح الجو لقصف المدنيين ومنازلهم بحجة ملاحقة بعض العناصر».

وأضاف عكاشة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، على قناة «ON»: «الأمر بالغ الخطورة عبر الدخول على هذه الكتل السكنية بالآلة العسكرية الإسرائيلية، وهو ما ينذر ان يشعل الموقف والجانب الإسرائيلي لم يترك لاحد الفرصة للتدخل باعتبار أن القرار الإسرائيلي واضح وهو ما يعكس أن القرار الإسرائيلي أسير للتيار الاستيطاني والمتطرف داخل الحكومة في تل أبيب ورئيس وزراء إسرائيل إرتكن للأصوات المتطرفة وهو ما يحرك المشهد والأحزاب منذ رمضان الفائت».

خطورة التيار المتطرف في إسرائيل

وتابع: «التيار المتطرف هو المتحكم في قرارات وصوت الحكومة الإسرائيلية وقد بدى ذلك واضحًا منذ رمضان الماضي في المسجد الأقصى لكن الان نحن في ساعة ذروة وهو اقتحام مخيم جنين».

وشدد عكاشة على أن العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين لن تنتهي بسلامة الجانب الإسرائيلي، قائلا: «لاأظن أنهم سيخرجون سالمين ودعوة الرئيس الفلسيطني لاتحاد الفصائل لمجابهة هذا العدوان هو مشهد فلسطيني جديد في وحدة الساحات تحت لاءة العهدوان الإسرائيلي».

فلسطين على أعتاب الانتفاضة الثالثة

ولفت، إلى أن فلسطين على أعتاب الانتفاضة الثالثة، وإن اختلفت في الشكل والأدوات، قائلا: «نحن في بوادر انطلاق شرارة استفاضة ثالثة وهي في طور ذلك منذ عدة أشهر ومش ضروري نقارنها بالأولى والثانية ولكنها بشكل مختلف وبمعنى اخر وتكتيكات فلسطينية وقد فشلوا في الاقتحام منذ أسابيع ولجأوا لاستخدام الشباك الخداعية والقصف الجوي».

وحول الموقف المصري، قال: «مصر تحاول التهدئة في الأوضاع في أزمة جنين. و الجانب المصري يتدخل للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني».