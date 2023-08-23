«الكل له مكان».. «dmc» تبرز تغطية الوطن للمرحلة الثانية من التنسيق

سلط برنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة dmc، من تقديم الإعلامية آية جمال الدين، الضوءَ على عدد الوطن، الصادر اليوم الأربعاء، 23 أغسطس 2023.

وأبرز البرنامج الصفحة الثانية من العدد والتي استعرضت المرحلة الثانية من التنسيق لخريجي الثانوية العامة، وقال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن: «آلاف الطلاب كانوا ينتظرون هذا الأمر، والكل له مكان في التنسيق، هناك كليات طب بيطري وهندسة وعلوم استوعبت الكثير من الطلاب».

زيادة استيعاب الطلاب في جامعات مصر

وأضاف: «استيعاب الطلاب زاد في السنوات الأخيرة لأننا زدنا نحو 100 كلية في الجامعات الحكومية في آخر 7 سنوات، كما أن عدد الجامعات الخاصة زاد».

ما يهم الطلاب

وتابع: «ما يهم قطاع كبير من الطلاب هو تقليل الاغتراب وفقا للوائح المجلس الأعلى للجامعات، وبعد ذلك ندخل المرحلة الثالثة والأخيرة من التنسيق.