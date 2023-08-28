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ضبط صاحب سوبر ماركت صادر ضده حكم غيابي بـ«الإعدام» في الجيزة

كتب:

 جيهان عبد العزيز
09:09 ص | الإثنين 28 أغسطس 2023
سيارة شرطة

سيارة شرطة

ألقت مباحث المنيرة القبض على صاحب سوبر ماركت والصادر ضده حكم غيابي إعدام في المنيرة الغربية بالجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع شمال الجيزة، إخطارا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث المنيرة الغربية يفيد فيه بتمكن المقدم مصطفى الدكر رئيس المباحث من القبض على صاحب سوبر ماركت ومقيم قنا، صادر ضده حكم غيابي «إعدام» في قضية جنايات مركز أبو تشت قنا 2021 باتهامه قتل عمد.

وبمواجهة المتهم أمام العقيد محمد ربيع مفتش المباحث أقر بأن الحكم خاص به، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم  جيهان عبد العزيز