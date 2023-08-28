القبض على تشكيل عصابي للاتجار بالنقد الأجنبي في الجيزة

ألقت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد، والاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى العميد علي عبدالرحمن، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارا من العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث الجيزة، يفيد بتمكن المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة، ومعاوني القسم، من القبض على 4 أشخاص بتهمة تكوين تشكيل عصابي لتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد، والاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

وأمكن ضبط المتهمين في ميكروباص بشارع البحر الأعظم بدائرة القسم، وبحوزتهم جوال به مليوني جنيه، وكانوا في طريقهم إلى آخرين لاستلام المبالغ المالية، وبمواجهتهم أمام اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأُحيل إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.