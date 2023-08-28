مسابقة ثقافية لأطفال بشاير الخير في الإسكندرية

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إنه تم تنفيذ البرنامج الصيفي لمشروع بشاير الخير برعاية اللواء المحافظ محمد الشريف وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بأبناء المشروع وتقديم كافة الأنشطة لهم لتنمية قدراتهم الإبداعية والفكرية لرفع الوعي الثقافي لديهم.

الارتقاء بالمستوى الثقافي ‏

وأشارت «الشريف» إلى أن المديرية نفذت أنشطة تفاعلية رياضية ستفاد منها مايقرب من 30 طالب وطالبة من أبناء بشاير الخير، ‏من خلال الإدارات الفنية المختلفة إلى جانب عدد من الأنشطة المتنوعة بمشروع بشاير الخير ‏حيث تضمنت مسابقة ثقافية في المعلومات العامة و تأتي هذه الأنشطة لشغل أوقات النشء والشباب بما هو نافع ومفيد حيث تهدف المبادرة إلى الارتقاء بالمستوى الرياضي والمهاري والثقافي لأبنائنا من قاطني منطقة بشاير الخير وتوفير الأنشطة اللازمة لهم.

تقديم كافة الأنشطة للأطفال

وتابعت وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المديرية تولي إهتمام خاص لأبناء بشاير الخير ونبذل أقصى جهد لشغل أوقات الفراغ بكل ماهو مفيد و تسعي مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية لتقديم كافة الأنشطة في كافه المجالات لأبناء هذا المشروع الذي يعد أحد أهم إنجازات الدولة المصرية و يعد مشروع بشاير الخير هو الحل الجذري للقضاء علي مشكلة المناطق العشوائية التي إنتشرت بشكل ملحوظ منذ 2011 في الإسكندرية، والتفكير في القضاء على تلك المناطق وليس محاولة تحسينها وتطويرها فقط.