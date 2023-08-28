ما الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الأهلية والخاصة؟.. 5 مستندات أساسية

في ظل إقبال أعداد كبيرة من الطلاب على التقديم في الجامعات الأهلية والخاصة، وفقا للتنسيق الخاص بكل منهما، والمعلن عنه من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لذلك تستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة والأهلية، استعدادا للعام الجامعي الجديد 2023-2024 .

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الأهلية والخاصة

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الكثير من التخصصات الجديدة في جميع الجامعات الحكومية، لاستيعاب طلاب الثانوية العامة، بالإضافة إلى الجامعات الأهلية والخاصة، الذى فتحت تخصصات كثيرة لسوق العمل محليا وإقليميا ودوليا، لذا نستعرض خلال التقرير التالي الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الأهلية والخاصة.

- شهادة الثانوية العامة.

- 8 صور شخصية للطالب.

- بطاقة الترشيح النهائية.

- نموذج 6 جند للطلاب من الذكور.

- شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

هذا وفي نفس السياق جاء تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الشعبتين العلمية والأدبية كما يلي.

- تنسيق كلية الطب بالجامعات الخاصة الأهلية 80%.

- تنسيق كلية طب الأسنان بالجامعات الخاصة الأهلية 78%.

- كلية العلاج الطبيعي بالجامعات الخاصة الأهلية 76%.

- كلية الصيدلة بالجامعات الخاصة الأهلية 72%.

- كلية الطب البيطري بالجامعات الخاصة الأهلية 68%.

- كلية الهندسة بالجامعات الخاصة الأهلية 68%.

- كلية علوم الحاسب بالجامعات الخاصة الأهلية 62%.